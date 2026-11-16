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Идеи из нафталина. В Кишиневе ответили по требованию Москвы о федерализации Молдовы

03:19 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Идеи из нафталина. В Кишиневе ответили по требованию Москвы о федерализации Молдовы Фото: глава парламента Молдовы Игорь Гросу (facebook.com/igorgrosupentrumoldova)
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Требование России превратить Молдову в федерацию вместе с Приднестровьем и Гагаузией в Кишиневе назвали идеями, "достав из нафталина". Курс страны на вступление в ЕС закреплен в Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание NewsMaker, которое цитирует главу парламента Молдовы и лидера партии PAS Игоря Гросу.

Глава молдавского парламента подчеркнул, что вопрос выбора курса страны решен.

"Мы провели референдум, на котором люди проголосовали, и мы записали в Конституции: вектор Республики Молдова – это европейская интеграция. Точка. Все другие идеи, вытянутые Российской Федерацией из нафталина, для нас не имеют значения", - заявил он.

12 ноября российское издание "Эхо" со ссылкой на источники среди переговорщиков сообщило, что среди условий Москвы по системе безопасности в Европе есть федерализация Молдовы. Речь идет о федеративной республике из Молдовы, Приднестровья и Гагаузии.

На следующий день об этом написало немецкое издание Bild. По его данным, при вступлении Молдовы в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить право провести референдумы о независимости. Эти условия вроде бы представили и европейцам во время переговоров в Абу-Даби.

Правительство Молдовы, реагируя на эти сообщения, заявило, что чем ближе страна к Евросоюзу, тем больше появляется "страшилок из Москвы".

Требования к Молдове - часть более широкого пакета российских условий. По данным Bild, Москва также хочет выхода Финляндии из НАТО и отказа Альянса от баз в странах Балтии, хотя Песков возразил, что такие условия выдвигались. СМИ также сообщали, что Россия снова требует от НАТОотвести войска на позиции 1997 года.

В то же время, обсуждать ключевые для Украины вопросы на переговорах в Абу-Даби Москва не захотела. По данным источников РБК-Украина, российская делегация отказалась говорить о прекращении огня, территории, энергетике и безопасности в Черном море.

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