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Ідеальний літній десерт з 4 інгредієнтів: готується всього кілька хвилин

Рецепт десерту з 4 інгредієнтів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Літня спека - чудовий привід потішити себе легким і смачним десертом, для якого потрібно всього 4 простих інгредієнти. Готується без зайвого клопоту на кухні - лише максимум смаку і мінімум зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.

Десерт з 4 інгредієнтів: швидкий рецепт

Інгредієнти:

  • желе - 2 пачки (будь-який смак)
  • гаряча вода - 350 мл
  • кисломолочний сир - 200 г 
  • фрукти і ягоди - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Готується такий десерт всього за кілька хвилин.

Спочатку в чаші блендера потрібно розвести жиле з гарячою водою, добре розмішати та залишити охолонути.

Після цього додайте кисломолочний сир та збийте блендером до однорідності. Далі в форму влийте суміш та зверху додайте фрукти та ягоди. Десерт поставте на 2 години в холодильник, щоб він повністю застиг.

Рецепт десерту з 4 інгредієнтів (фото: кадр з відео)

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