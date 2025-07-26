Ідеальний літній десерт з 4 інгредієнтів: готується всього кілька хвилин

Літня спека - чудовий привід потішити себе легким і смачним десертом, для якого потрібно всього 4 простих інгредієнти. Готується без зайвого клопоту на кухні - лише максимум смаку і мінімум зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Готується такий десерт всього за кілька хвилин.
Спочатку в чаші блендера потрібно розвести жиле з гарячою водою, добре розмішати та залишити охолонути.
Після цього додайте кисломолочний сир та збийте блендером до однорідності. Далі в форму влийте суміш та зверху додайте фрукти та ягоди. Десерт поставте на 2 години в холодильник, щоб він повністю застиг.
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