Ідеальний літній десерт з 4 інгредієнтів: готується всього кілька хвилин

Десерт з 4 інгредієнтів: швидкий рецепт

Інгредієнти:

желе - 2 пачки (будь-який смак)

гаряча вода - 350 мл

кисломолочний сир - 200 г

фрукти і ягоди - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Готується такий десерт всього за кілька хвилин.

Спочатку в чаші блендера потрібно розвести жиле з гарячою водою, добре розмішати та залишити охолонути.

Після цього додайте кисломолочний сир та збийте блендером до однорідності. Далі в форму влийте суміш та зверху додайте фрукти та ягоди. Десерт поставте на 2 години в холодильник, щоб він повністю застиг.

Рецепт десерту з 4 інгредієнтів (фото: кадр з відео)