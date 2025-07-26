Идеальный летний десерт из 4 ингредиентов: готовится всего несколько минут

Летняя жара - отличный повод побаловать себя легким и вкусным десертом, для которого нужно всего 4 простых ингредиента. Готовится без лишних хлопот на кухне - лишь максимум вкуса и минимум усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Готовится такой десерт всего за несколько минут.
Сначала в чаше блендера нужно развести жиле с горячей водой, хорошо размешать и оставить остыть.
После этого добавьте творог и взбейте блендером до однородности. Далее в форму влейте смесь, сверху добавьте фрукты и ягоды. Десерт поставьте на 2 часа в холодильник, чтобы он полностью застыл.
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