RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Идеальный летний десерт из 4 ингредиентов: готовится всего несколько минут

Рецепт десерта из 4 ингредиентов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Летняя жара - отличный повод побаловать себя легким и вкусным десертом, для которого нужно всего 4 простых ингредиента. Готовится без лишних хлопот на кухне - лишь максимум вкуса и минимум усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Десерт из 4 ингредиентов: быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • желе - 2 пачки (любой вкус)
  • горячая вода - 350 мл
  • творог - 200 г
  • фрукты и ягоды - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Готовится такой десерт всего за несколько минут.

Сначала в чаше блендера нужно развести жиле с горячей водой, хорошо размешать и оставить остыть.

После этого добавьте творог и взбейте блендером до однородности. Далее в форму влейте смесь, сверху добавьте фрукты и ягоды. Десерт поставьте на 2 часа в холодильник, чтобы он полностью застыл.

Рецепт десерта из 4 ингредиентов (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыЗдоровая еда