Ідеальний костюм на літо: дружина Решетніка блиснула трендовим "луком" на відпочинку (фото)

Який костюм обрала Христина Решетнік

Вона насолоджувалася прогулянкою в бежевому комплекті з широких лляних штанах на зав’язках і легкої сорочки в тон. Такий костюм - ідеальний варіант для літа, адже забезпечує комфорт у спеку, не прилягає до тіла, і завдяки прямому крою візуально подовжує силует.

Під сорочку Христина додала бікіні в модному шоколадному відтінку, яке злегка проглядає крізь розстебнуті ґудзики. Так вона додала образу легкості та курортного настрою.

Ідеальний костюм на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Яку сумку обрала Христина Решетнік

Додатковим стильним акцентом у її вбранні стала плетена кошикова сумка від бренду Loewe - Large Palm Leaf Calfskin Basket Bag, яку можна знайти в інтернет-магазинах за 550 євро.

Це один із найвпізнаваніших літніх аксесуарів сезону. Ручки з натуральної шкіри, велика фірмова нашивка з тисненням логотипа та форма, що нагадує класичний базарний кошик.

Модна сумка на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Такий аксесуар ідеально вписується в естетику розслабленої елегантності. Він має невимушений та універсальний вигляд, поєднує у собі якість, стиль та актуальність.

Завершив образ білий капелюх із чорною стрічкою. У парі з коричневими слайдерами та педикюром він зробив аутфіт збалансованим і вивіреним до дрібниць.

Решетнік показала модний капелюх (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Секрет успіху образу Христини Решетнік

Натуральні тканини. Це основа літнього гардероба.

Спокійна палітра. Створює стриманий образ і дозволяє легко поєднувати речі між собою.

Плетена сумка. Пасує до будь-якого курортного образу, містка та стильна.

Багатошаровість, яка дозволяє легко адаптувати "лук" до зміни погоди чи планів протягом дня.

В образі Христини все продумано до дрібниць, що дозволяє їй насолоджуватися відпочинком з дітьми та почуватися стильно й комфортно.