Идеальный костюм на лето: жена Решетника блеснула трендовым "луком" на отдыхе (фото)

Какой костюм выбрала Кристина Решетник

Она наслаждалась прогулкой в бежевом комплекте из широких льняных брюк на завязках и легкой рубашки в тон. Такой костюм - идеальный вариант для лета, ведь обеспечивает комфорт в жару, не прилегает к телу, и благодаря прямому крою визуально удлиняет силуэт.

Под рубашку Кристина добавила бикини в модном шоколадном оттенке, которое слегка просматривается сквозь расстегнутые пуговицы. Так она добавила образу легкости и курортного настроения.

Идеальный костюм на лето (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Какую сумку выбрала Кристина Решетник

Дополнительным стильным акцентом в ее наряде стала плетеная корзиночная сумка от бренда Loewe - Large Palm Leaf Calfskin Basket Bag, которую можно найти в интернет-магазинах за 550 евро.

Это один из самых узнаваемых летних аксессуаров сезона. Ручки из натуральной кожи, большая фирменная нашивка с тиснением логотипа и форма, напоминающая классическую базарную корзину.

Модная сумка на лето (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Такой аксессуар идеально вписывается в эстетику расслабленной элегантности. Он имеет непринужденный и универсальный вид, сочетает в себе качество, стиль и актуальность.

Завершила образ белая шляпа с черной лентой. В паре с коричневыми слайдерами и педикюром она сделала аутфит сбалансированным и выверенным до мелочей.

Решетник показала модную шляпу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Секрет успеха образа Кристины Решетник

Натуральные ткани. Это основа летнего гардероба.

Спокойная палитра. Создает сдержанный образ и позволяет легко сочетать вещи между собой.

Плетеная сумка. Подходит к любому курортному образу, вместительная и стильная.

Многослойность, которая позволяет легко адаптировать "лук" к изменению погоды или планов в течение дня.

В образе Кристины все продумано до мелочей, что позволяет ей наслаждаться отдыхом с детьми и чувствовать себя стильно и комфортно.