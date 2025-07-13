Идеальный костюм на лето: жена Решетника блеснула трендовым "луком" на отдыхе (фото)

Кристина Решетник, жена известного телеведущего Григория Решетника, порадовала поклонников новым стильным образом, который можно назвать образцом современного "роскошного минимализма".
РБК-Украина со ссылкой на Instagram жены Решетника показывает стильный образ на лето: такие костюм и самка - настоящий must-have сезона.
Она наслаждалась прогулкой в бежевом комплекте из широких льняных брюк на завязках и легкой рубашки в тон. Такой костюм - идеальный вариант для лета, ведь обеспечивает комфорт в жару, не прилегает к телу, и благодаря прямому крою визуально удлиняет силуэт.
Под рубашку Кристина добавила бикини в модном шоколадном оттенке, которое слегка просматривается сквозь расстегнутые пуговицы. Так она добавила образу легкости и курортного настроения.
Дополнительным стильным акцентом в ее наряде стала плетеная корзиночная сумка от бренда Loewe - Large Palm Leaf Calfskin Basket Bag, которую можно найти в интернет-магазинах за 550 евро.
Это один из самых узнаваемых летних аксессуаров сезона. Ручки из натуральной кожи, большая фирменная нашивка с тиснением логотипа и форма, напоминающая классическую базарную корзину.
Такой аксессуар идеально вписывается в эстетику расслабленной элегантности. Он имеет непринужденный и универсальный вид, сочетает в себе качество, стиль и актуальность.
Завершила образ белая шляпа с черной лентой. В паре с коричневыми слайдерами и педикюром она сделала аутфит сбалансированным и выверенным до мелочей.
В образе Кристины все продумано до мелочей, что позволяет ей наслаждаться отдыхом с детьми и чувствовать себя стильно и комфортно.
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