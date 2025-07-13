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Идеальный костюм на лето: жена Решетника блеснула трендовым "луком" на отдыхе (фото)

Идеальный летний образ от Кристины Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Кристина Решетник, жена известного телеведущего Григория Решетника, порадовала поклонников новым стильным образом, который можно назвать образцом современного "роскошного минимализма".

РБК-Украина со ссылкой на Instagram жены Решетника показывает стильный образ на лето: такие костюм и самка - настоящий must-have сезона.

Какой костюм выбрала Кристина Решетник

Она наслаждалась прогулкой в бежевом комплекте из широких льняных брюк на завязках и легкой рубашки в тон. Такой костюм - идеальный вариант для лета, ведь обеспечивает комфорт в жару, не прилегает к телу, и благодаря прямому крою визуально удлиняет силуэт.

Под рубашку Кристина добавила бикини в модном шоколадном оттенке, которое слегка просматривается сквозь расстегнутые пуговицы. Так она добавила образу легкости и курортного настроения.

Идеальный костюм на лето (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Какую сумку выбрала Кристина Решетник

Дополнительным стильным акцентом в ее наряде стала плетеная корзиночная сумка от бренда Loewe - Large Palm Leaf Calfskin Basket Bag, которую можно найти в интернет-магазинах за 550 евро.

Это один из самых узнаваемых летних аксессуаров сезона. Ручки из натуральной кожи, большая фирменная нашивка с тиснением логотипа и форма, напоминающая классическую базарную корзину.

Модная сумка на лето (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Такой аксессуар идеально вписывается в эстетику расслабленной элегантности. Он имеет непринужденный и универсальный вид, сочетает в себе качество, стиль и актуальность.

Завершила образ белая шляпа с черной лентой. В паре с коричневыми слайдерами и педикюром она сделала аутфит сбалансированным и выверенным до мелочей.

Решетник показала модную шляпу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Секрет успеха образа Кристины Решетник

  • Натуральные ткани. Это основа летнего гардероба.
  • Спокойная палитра. Создает сдержанный образ и позволяет легко сочетать вещи между собой.
  • Плетеная сумка. Подходит к любому курортному образу, вместительная и стильная.
  • Многослойность, которая позволяет легко адаптировать "лук" к изменению погоды или планов в течение дня.

В образе Кристины все продумано до мелочей, что позволяет ей наслаждаться отдыхом с детьми и чувствовать себя стильно и комфортно.

Образ на лето от Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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