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Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в футбольной лиги Америки

Новости » Спорт    22.12.2018 - 15:35
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в футбольной лиги Америки
Фото: Златан Ибрагимович (facebook.com/lagalaxy)

Швед будет зарабатывать 7,5 млн долларов в год

Новый контракт шведского нападающего Златана Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" стал самым дорогим в истории MLS (футбольной лиги Северной Америки). Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, оклад 37-летнего футболиста в новом сезоне составит примерно 7,5 млн долларов. Швед отныне превосходит Кака ("Орландо"​) и Себастьяна Джовинко ("Торонто") с зарплатами в 7,17 и 7,13 млн в год.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента в марте 2018 года. По предыдущему контракту он заработал 1,5 млн. В 2018 году он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович мог перейти в "Милан", за который выступал с 2011 по 2012 год, но трансфер сорвался. В составе миланского клуба швед стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

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