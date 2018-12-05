Переход Ибрагимовича в "Милан" под угрозой срыва

Фото: Златан Ибрагимович (facebook.com/lagalaxy)

Швед мог вернуться в итальянский клуб в зимнее трансферное окно

Переход шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в итальянский "Милан" находится на грани срыва, сообщает Football Italia.

По данным источника, стороны не сумели согласовать условия соглашения. В ходе обсуждения деталей трансфера стороны столкнулись с серьезными проблемами. О подробностях не сообщается.

Отмечается, что теперь "россонери" вынуждены искать кандидатов на усиление состава в других клубах, а Ибрагимович, скорее всего, останется в американском клубе.

Ранее сообщалось, что 37-летний Ибрагимович подпишет с "Миланом" шестимесячный контракт с возможностью продления еще на год. Форвард уже играл за итальянский клуб с 2010 по 2012 год.

В завершившемся сезоне Ибрагимович провел 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" действует до 31 декабря 2019 года.