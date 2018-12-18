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Ибрагимович заключил новый контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Новости » Спорт    18.12.2018 - 22:17
Ибрагимович заключил новый контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"
Фото: Златан Ибрагимович (facebook.com/lagalaxy)

Соглашение рассчитано на 2019 год

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба американской команды. 

Шведский футболист будет выступать за американскую команду в 2019 году.

Ибрагимович перешел в №Лос-Анджелес Гэлакси" в марте 2018 года из "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне 37-летний игрок провел 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

Переход Ибрагимовича в "Милан" под угрозой срыва Ибрагимович близок к возвращению в "Милан"
Новости Украины Златан Ибрагимовичконтракт
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