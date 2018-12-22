Ібрагімович став найбільш високооплачуваним футболістом в футбольної ліги Америки

Фото: Златан Ібрагімович (facebook.com/lagalaxy)

Швед буде заробляти 7,5 млн доларів на рік

Новий контракт шведського нападника Златана Ібрагімовича з "Лос-Анджелес Гелаксі" став найдорожчим в історії MLS (футбольної ліги Північної Америки). Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, оклад 37-річного футболіста в новому сезоні складе приблизно 7,5 млн доларів. Швед відтепер перевершує Кака ("Орландо") і Себастьян Джовінко ("Торонто") з зарплатами в 7,17 і 7,13 млн на рік.

Ібрагімович перейшов в "Лос-Анджелес Гелаксі" на правах вільного агента в березні 2018 року. За попереднім контрактом він заробив 1,5 млн. У 2018 році він взяв участь в 27 матчах MLS, в яких забив 22 м'ячі і зробив 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович міг перейти в "Мілан", за який виступав з 2011 по 2012 рік, але трансфер зірвався. У складі міланського клубу швед став чемпіоном Італії і володарем Суперкубка країни.