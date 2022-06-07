IBM полностью уходит из России и увольняет сотни сотрудников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение провести планомерное свертывание бизнеса IBM в России", - написал в служебной записке генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

Как заявил он в комментарии Reuters, в России работает несколько сотен сотрудников, а компания не сможет долго платить им в свете ужесточения санкций.

"Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности... Я хочу заверить их, что IBM будет и впредь поддерживать их и предпримет все разумные шаги, насколько это возможно", - добавил Кришна.