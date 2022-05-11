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Несмотря на громкие заявления. Названы компании, которые все еще работают с РФ

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Киев, Среда 11 мая 2022 17:27
Несмотря на громкие заявления. Названы компании, которые все еще работают с РФ Фото: названы компании, все еще работают с РФ (nestle.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Ряд мировых компаний, несмотря на заявления о выходе с рынка РФ, фактически до сих пор работают на российского потребителя. Среди них - Philip Morris, PepsiCo и Danone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Так, табачная компания Philip Morris еще 24 марта заявила, что работает над вариантами выхода с рынка РФ, а 11 мая прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в России.

Однако Philip Morris и в дальнейшем выплачивает зарплату своим сотрудникам в РФ, а соответственно и платит налоги в бюджет страны-агрессора.

Также компания PepsiCo осудила агрессию России против Украины, но с ее рынка не ушла, а лишь ограничила ассортимент продуктов в РФ.

Вместе с тем, так же манипулируют и некоторые другие компании, которые публично осуждают действия России, но продолжают наполнять бюджет страны-агрессора.

Среди компаний, которые, несмотря на громкие заявления, все равно остались на рынке РФ, хоть и уменьшив свое присутствие: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble и некоторые другие.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные компании продолжают работать в России после вторжения в Украину, уйти с российского рынка во избежание публичного позора.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину сотни международных компаний вышли с российского рынка или приостановили свою деятельность в РФ.

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