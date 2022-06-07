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IBM повністю йде з Росії та звільняє сотні співробітників

Фото: російський бізнес IBM буде закритий (foursquare.com)
Автор: Юлія Бойко

Корпорація IBM оголосила про остаточний відхід з Росії. Сотні російських співробітників будуть звільнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків зростає, ми прийняли рішення провести планомірне згортання бізнесу IBM в Росії", - написав у службовій записці генеральний директор IBM Арвінд Крішна.

Як заявив він у коментарі Reuters, в Росії працює кілька сотень співробітників, а компанія не зможе довго платити їм у світлі посилення санкцій.

"Наші колеги в Росії не зі своєї вини пережили місяці стресу і невизначеності... Я хочу запевнити їх, що IBM буде і надалі підтримувати їх і зробить всі розумні кроки, наскільки це можливо", - додав Крішна.

Нагадаємо, в березні IBM призупинила продаж технологій Росії, а також засудила війну проти України.

Раніше були названі міжнародні компанії, які продовжують працювати в РФ.

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