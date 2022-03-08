IBM приостановил продажу технологий в России
Технологический гигант IBM осуждает войну, которую начала Россией против Украины. Поэтому больше не будет продавать никаких технологий стране-агрессору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
IBM - один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения. Корпорация занимает шестое место в списке крупнейших компаний в мире.
"Разговаривали с сотрудниками со всего мира о трагедии войны в Украине. Хотим подчеркнуть, что правильное слово - именно "война", а не "конфликт". IBM не терпит жестокости или актов агрессии, и мы осуждаем российскую войну против Украины", - пишет СЕО компании Арвинд Кришна.
Также он пояснил, что компания не продает никаких технологий стране-агрессору, а также не имеет никакого бизнеса с российскими военными организациями.
IBM ушла с российского рынка (t.me/zedigital)
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