Hyundai не витримала тарифного тиску: автомобілі у США подорожчають, - ЗМІ

За словами джерел видання, південнокорейський виробник розглядає можливість підвищення рекомендованої роздрібної ціни на кожну модель у своїй лінійці на 1% вже з наступного тижня. Зміни стосуватимуться лише нових автомобілів, тоді як машини, що вже перебувають на складах дилерів, не підпадають під нові ціни.

Окрім цього, компанія, ймовірно, також підвищить вартість доставки та ціни на додаткові опції, такі як килимки для підлоги та рейлінги на дах, які встановлюються до прибуття авто до дилерських центрів. Це потрібно, щоб уникнути подальшого підвищення базової вартості самих автомобілів. Водночас, джерела застерегли, що обговорення ще триває і рішення можуть змінитися.

Тим часом, у Hyundai зазначили, що їхня цінова стратегія спрямована на забезпечення конкурентоспроможності, але остаточні рішення ще не ухвалені.

"Цей період є нашим щорічним переглядом цін, який визначається ринковою ситуацією та споживчим попитом і не пов’язаний із тарифами. Ми продовжимо адаптуватися до змін у співвідношенні попиту і пропозиції та до регуляторних змін за допомогою гнучкої цінової політики та цільових стимулювальних програм", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Відповідь Трампу

Як зазначає Bloomberg, цей крок стане однією з наймасштабніших відповідей автовиробників на високі мита, які президент США Дональд Трамп запровадив на імпортні автомобілі та запчастини.

Hyundai, як один із провідних автовиробників у США, раніше пообіцяв утримувати ціни без змін до 2 червня для моделей бренду Hyundai та преміальної лінійки Genesis.

Генеральний директор Hyundai Хосе Муньос у квітні в інтерв’ю виданню заявив, що не очікує різкого стрибка цін, але не уточнив, що може відбутися пізніше цього року.

"Підвищення цін та збільшення додаткових зборів додасть щонайменше кілька сотень доларів до вартості кожного автомобіля", - зазначається у публікації.

Попри наявність великих складальних заводів у США, Hyundai Motor Group залишається одним із найбільших імпортерів готових автомобілів у країні. Разом із брендами Kia та Genesis Hyundai, виробник минулого року ввіз до США приблизно 1,1 мільйона транспортних засобів, поступаючись лише Toyota Motor Corp. та General Motors Co., які імпортували близько 1,2 мільйона авто кожна.

У березні Hyundai Motor Group оголосила про рекордні інвестиції в США на суму 21 мільярд доларів для локалізації більшої кількості виробництва компонентів та автомобілів, зокрема будівництва нового металургійного заводу в Луїзіані та розширення нового складального заводу в Саванні, штат Джорджія. За словами Муньоса, після досягнення повної потужності ці інвестиції дозволять Hyundai та Genesis виробляти 70% автомобілів, які продаються в США, на місцевих підприємствах.

"Голова Hyundai Чон Ий Сон особисто відвідав Дональда Трампа в Білому домі з нагоди оголошення про інвестиції, і цей крок був схвально зустрінутий президентом. Втім, це не принесло компанії суттєвого послаблення митного тиску, як і Південній Кореї загалом", - пише Bloomberg.

Автовиробники загалом не поспішали з підвищенням цін, попри попередження лідерів галузі, що тарифи можуть додати тисячі доларів до вартості кожного автомобіля.

У виданні також додали, що компанія Ford Motor Co. вже підвищила ціни на три моделі, які імпортує з Мексики, а кілька інших автовиробників відкликали свої фінансові прогнози через глобальну нестабільність у сфері торгівлі.

Subaru of America також підтвердила раніше цього місяця, що підняла ціни на автомобілі в США.