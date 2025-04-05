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Американці залишаться без нових "Ягуарів" через мита Трампа

Субота 05 квітня 2025 19:36
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Американці залишаться без нових "Ягуарів" через мита Трампа Електричний кросовер Jaguar I-Pace (Фото: Jaguar)
Автор: Едуард Ткач

Британський автовиробник Jaguar Land Rover призупиняє постачання своїх авто до США після того, як президент Дональд Трамп запровадив 25% мито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Bloomberg.

Представник компанії розповів, що цього місяця JLR призупиняє експорт автомобілів, оскільки шукає способи розв'язання нових торговельних умов.

"США - важливий ринок для люксових брендів з JLR. Оскільки ми працюємо над новими торговельними умовами з нашими діловими партнерами, ми вживаємо короткострокових заходів, включно з призупиненням поставок у квітні, поки розробляємо наші середньострокові та довгострокові плани", - сказав він у коментарі CNN.

За даними веб-сайту компанії, Jaguar Land Rover, що належить індійській Tata Motors, має понад 200 дилерських центрів у Сполучених Штатах.

Також згідно зі звітом, JLR продала 430 000 авто за 12 місяців до березня 2024 року, з яких майже чверть припала на Північну Америку.

Зазначимо, що мита, які поширюються на всі автомобілі, зібрані за межами США, набули чинності в четвер у рамках зусиль адміністрації Трампа з відновлення робочих місць у промисловому секторі Америки.

Відповідь не тільки від Jaguar

Нагадаємо, днями стало відомо, що Volkswagen теж вирішив відмовитися від поставок автомобілів до США, які були зібрані в Мексиці. Так автовиробник намагається запобігти наслідкам нових мит з боку Сполучених Штатів.

Також ми писали, що у відповідь на тарифи Трампа, Канада запроваджує 25% мита на автомобілі, імпортовані зі США, які не відповідають угоді про зону вільної торгівлі CUSMA (Канада-США-Мексика). Зокрема, про це розповів прем'єр-міністр країни Марк Карні.

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