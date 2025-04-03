На тлі мит Трампа. Volkswagen зупиняє поставки автівок до США, зібраних у Мексиці
Volkswagen вирішив відмовитися від поставок автомобілів до США, які були зібрані у Мексиці. Так автовиробник намагається запобігти наслідкам нових мит з боку Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Automotive News.
Велика німецька автобудівна компанія VW планує додати імпортний збір на автомобілі, які зібрані за межами Сполучених Штатів.
Таку інформацію від Volkswagen of America надали ділерам, і з нею ознайомилося Automotive News.
Як вказано у меморандумі представників німецького автобренду, припиняється транспортування транспортних засобів залізницею з Мексики до США.
"Мексиканські" авто VW
Згідно з даними з відкритих джерел, декілька підприємств Volkswagen у Бразилії, Мексиці, Аргентині та Китаї виготовляють низку моделей, що істотно відрізняються від європейської продукції. Серед них моделі Gol, Parati та "Сантана", створені на шасі моделей Golf і Passat попередніх поколінь.
Мексиканська філія продовжує виробництво моделі "1,6i" типу "Жук" з 1,6-літровим двигуном на 44 к.с., а з початку 1998 року освоєно випуск принципово нового передньопривідного автомобіля Beetle на шасі моделей Golf, зовні схожого на відомого "Жука".
У 2003 році Мексиканський філіал компанії Volkswagen припинив виробництво автівок VW Beetle. Того ж року розпочалося виробництво автомобілів T5. Зараз на базі VW T5 випускають моделі VW Transporter, VW California[en], VW Caravelle і VW Multivan.
Указ Трампа про 25% мита на автівки
Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп підписав указ про 25% мита на автомобілі з 3 квітня. Йдеться про автівки та запчастини, імпортовані до Штатів.
Зазначимо також, що нові тарифи на автівки вступають в дію вже з 3 квітня, на запчастини - трохи пізніше.
Згідно з повідомленням Федерального реєстру, Білий дім доручив Міністерству торгівлі протягом 90 днів створити процедуру для додавання нових деталей до списку, зокрема на запит американських виробників.
Раніше РБК-Україна писало, що італійські виробники автівок вже відчули на собі вплив нових тарифів США.
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