Хворих стало більше: МОЗ пояснило, що відбувається з грипом, COVID-19 і ГРВІ в Україні
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що рівень захворюваності в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) упродовж минулого тижня зріс (у порівнянні з попереднім).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ України.
Скільки людей захворіло в Україні за тиждень
Згідно з інформацією міністерства, впродовж минулого тижня - з 8 до 14 грудня - на грип, COVID-19 та інші ГРВІ в Україні захворіли 133 094 людини:
- 51 962 дорослих;
- 81 132 дитини.
"Це на 6,1% більше, ніж тижнем раніше", - повідомили в МОЗ.
Зазначається, що ускладненнями до лікарень госпіталізували 3 542 пацієнти. Серед них - 2 101 дитина.
"Усі отримали необхідну медичну допомогу", - наголосили в міністерстві.
Крім того, за минулий тиждень було підтверджено на понад 3% вищу кількість випадків захворювання на COVID-19 - 454 випадки.
В яких областях перевищено епідпоріг
Повідомляється, що в цілому показники захворюваності на ГРВІ у більшості регіонів України залишаються на фоновому рівні.
При цьому низький рівень перевищення епідемічного порога зафіксовано наразі:
- в Івано-Франківській області;
- у Житомирській області.
Скільки людей перехворіло від початку епідсезону
Українцям розповіли, що в цілому від початку епідемічного сезону (з 29 вересня до 14 грудня 2025 року):
- на ГРВІ перехворіло 1 333 085 людей (що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період торік);
- було зареєстровано 18 287 випадків COVID-19.
Найефективніші методи профілактики захворювань
Насамкінець у МОЗ нагадали, що найефективнішими методами профілактики в період респіраторних вірусних захворювань та епідемій є:
- вакцинація;
- дотримання правил особистої гігієни (миття рук, обробка рук антисептиками, особливо після контакту з поверхнями - дверними ручками, поручнями в транспорті тощо);
- правильне харчування;
- регулярне провітрювання приміщень;
- уникнення тривалого перебування в місцях скупчення людей;
- ізоляція вдома за появи симптомів застуди.
"Залишайтесь вдома та проконсультуйтесь з лікарем, якщо з'явились кашель, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, температури тіла піднялася до 38°C і вище", - порадили українцям.
Уточнюється, що лише лікар може визначити, яке лікування потрібне людині, й надати відповідні рекомендації.
"Бережіть себе та своє здоров'я", - підсумували в МОЗ.
