Хворих стало більше: МОЗ пояснило, що відбувається з грипом, COVID-19 і ГРВІ в Україні

Середа 17 грудня 2025 10:22
UA EN RU
Хворих стало більше: МОЗ пояснило, що відбувається з грипом, COVID-19 і ГРВІ в Україні За минулий тиждень в Україні захворіло більше людей, ніж за попередній (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що рівень захворюваності в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) упродовж минулого тижня зріс (у порівнянні з попереднім).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ України.

Скільки людей захворіло в Україні за тиждень

Згідно з інформацією міністерства, впродовж минулого тижня - з 8 до 14 грудня - на грип, COVID-19 та інші ГРВІ в Україні захворіли 133 094 людини:

  • 51 962 дорослих;
  • 81 132 дитини.

"Це на 6,1% більше, ніж тижнем раніше", - повідомили в МОЗ.

Зазначається, що ускладненнями до лікарень госпіталізували 3 542 пацієнти. Серед них - 2 101 дитина.

"Усі отримали необхідну медичну допомогу", - наголосили в міністерстві.

Крім того, за минулий тиждень було підтверджено на понад 3% вищу кількість випадків захворювання на COVID-19 - 454 випадки.

В яких областях перевищено епідпоріг

Повідомляється, що в цілому показники захворюваності на ГРВІ у більшості регіонів України залишаються на фоновому рівні.

При цьому низький рівень перевищення епідемічного порога зафіксовано наразі:

  • в Івано-Франківській області;
  • у Житомирській області.

Скільки людей перехворіло від початку епідсезону

Українцям розповіли, що в цілому від початку епідемічного сезону (з 29 вересня до 14 грудня 2025 року):

  • на ГРВІ перехворіло 1 333 085 людей (що на 3,5% більше, ніж за аналогічний період торік);
  • було зареєстровано 18 287 випадків COVID-19.

Найефективніші методи профілактики захворювань

Насамкінець у МОЗ нагадали, що найефективнішими методами профілактики в період респіраторних вірусних захворювань та епідемій є:

  • вакцинація;
  • дотримання правил особистої гігієни (миття рук, обробка рук антисептиками, особливо після контакту з поверхнями - дверними ручками, поручнями в транспорті тощо);
  • правильне харчування;
  • регулярне провітрювання приміщень;
  • уникнення тривалого перебування в місцях скупчення людей;
  • ізоляція вдома за появи симптомів застуди.

"Залишайтесь вдома та проконсультуйтесь з лікарем, якщо з'явились кашель, головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, температури тіла піднялася до 38°C і вище", - порадили українцям.

Уточнюється, що лише лікар може визначити, яке лікування потрібне людині, й надати відповідні рекомендації.

"Бережіть себе та своє здоров'я", - підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно).

Крім того, ми повідомляли, що під час відключень світла у населених пунктах може зникати й централізоване водопостачання. Тож українцям варто пам'ятати, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та як підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.

Читайте також, як зміниться Календар профілактичних щеплень з 2026 року.

