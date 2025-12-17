ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Больных стало больше: Минздрав объяснил, что происходит с гриппом, COVID-19 и ОРВИ в Украине

Среда 17 декабря 2025 10:22
UA EN RU
Больных стало больше: Минздрав объяснил, что происходит с гриппом, COVID-19 и ОРВИ в Украине За прошедшую неделю в Украине заболело больше людей, чем за предыдущую (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве здравоохранения рассказали, что уровень заболеваемости в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе вырос (по сравнению с предыдущей).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Сколько людей заболело в Украине за неделю

Согласно информации министерства, в течение прошлой недели - с 8 по 14 декабря - гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ в Украине заболели 133 094 человека:

  • 51 962 взрослых;
  • 81 132 ребенка.

"Это на 6,1% больше, чем неделей ранее", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что с осложнениями в больницы госпитализировали 3 542 пациента. Среди них - 2 101 ребенок.

"Все получили необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, за прошедшую неделю было подтверждено более высокое количество случаев заболевания COVID-19 (более чем на 3%) - 454 случая.

В каких областях превышен эпидпорог

Сообщается, что в целом показатели заболеваемости ОРВИ в большинстве регионов Украины остаются на фоновом уровне.

При этом низкий уровень превышения эпидемического порога зафиксирован сейчас:

  • в Ивано-Франковской области;
  • в Житомирской области.

Сколько людей переболело с начала эпидсезона

Украинцам рассказали, что в целом с начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 14 декабря 2025 года):

  • ОРВИ переболело 1 333 085 человек (что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года);
  • было зарегистрировано 18 287 случаев COVID-19.

Самые эффективные методы профилактики заболеваний

В завершение в Минздраве напомнили, что самыми эффективными методами профилактики в период респираторных вирусных заболеваний и эпидемий являются:

  • вакцинация;
  • соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, обработка рук антисептиками, особенно после контакта с поверхностями - дверными ручками, поручнями в транспорте и т.д.);
  • правильное питание;
  • регулярное проветривание помещений;
  • избежание длительного пребывания в местах скопления людей;
  • изоляция дома при появлении симптомов простуды.

"Оставайтесь дома и проконсультируйтесь с врачом, если появились кашель, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, температура тела поднялась до 38°C и выше", - посоветовали украинцам.

Уточняется, что только врач может определить, какое лечение нужно человеку, и предоставить соответствующие рекомендации.

"Берегите себя и свое здоровье", - подытожили в Минздраве.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно).

Кроме того, мы сообщали, что во время отключений света в населенных пунктах может исчезать и централизованное водоснабжение. Поэтому украинцам стоит помнить, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.

Читайте также, как изменится Календарь профилактических прививок с 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРВИ COVID Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Грипп Медицинская помощь Болезни Больницы
Новости
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Администрация Трампа давит на ЕС, чтобы блок отказался использовать активы РФ, - Politico
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море