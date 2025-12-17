Больных стало больше: Минздрав объяснил, что происходит с гриппом, COVID-19 и ОРВИ в Украине
В Министерстве здравоохранения рассказали, что уровень заболеваемости в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе вырос (по сравнению с предыдущей).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
Сколько людей заболело в Украине за неделю
Согласно информации министерства, в течение прошлой недели - с 8 по 14 декабря - гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ в Украине заболели 133 094 человека:
- 51 962 взрослых;
- 81 132 ребенка.
"Это на 6,1% больше, чем неделей ранее", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что с осложнениями в больницы госпитализировали 3 542 пациента. Среди них - 2 101 ребенок.
"Все получили необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, за прошедшую неделю было подтверждено более высокое количество случаев заболевания COVID-19 (более чем на 3%) - 454 случая.
В каких областях превышен эпидпорог
Сообщается, что в целом показатели заболеваемости ОРВИ в большинстве регионов Украины остаются на фоновом уровне.
При этом низкий уровень превышения эпидемического порога зафиксирован сейчас:
- в Ивано-Франковской области;
- в Житомирской области.
Сколько людей переболело с начала эпидсезона
Украинцам рассказали, что в целом с начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 14 декабря 2025 года):
- ОРВИ переболело 1 333 085 человек (что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года);
- было зарегистрировано 18 287 случаев COVID-19.
Самые эффективные методы профилактики заболеваний
В завершение в Минздраве напомнили, что самыми эффективными методами профилактики в период респираторных вирусных заболеваний и эпидемий являются:
- вакцинация;
- соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, обработка рук антисептиками, особенно после контакта с поверхностями - дверными ручками, поручнями в транспорте и т.д.);
- правильное питание;
- регулярное проветривание помещений;
- избежание длительного пребывания в местах скопления людей;
- изоляция дома при появлении симптомов простуды.
"Оставайтесь дома и проконсультируйтесь с врачом, если появились кашель, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, температура тела поднялась до 38°C и выше", - посоветовали украинцам.
Уточняется, что только врач может определить, какое лечение нужно человеку, и предоставить соответствующие рекомендации.
"Берегите себя и свое здоровье", - подытожили в Минздраве.
