Хворих меншає, але COVID-19 не зник: яка зараз ситуація в Україні

Нові субваріанти "Nimbus" та "Stratus"

З 21 липня до 21 вересня цього року в країні підтвердили 65 тисяч випадків коронавірусу. Це у 1,25 раза менше, ніж за аналогічний період 2024-го (81 тисяча).

Станом на 22 вересня в Україні підтверджено 4 випадки інфікування субваріантом Омікрон NB.1.8.1 "Nimbus" та 326 випадків субваріантом XFG "Stratus". У МОЗ наголошують, що ці штами не спричиняють тяжчого перебігу хвороби, ніж інші варіанти.

Вакцинація залишається головним захистом

Щеплення проти COVID-19 в Україні є безоплатними. Більшості людей, які ще не вакцинувалися, достатньо однієї дози. Для груп ризику рекомендовані додаткові щеплення раз на 6-12 місяців. Отримати їх можна у сімейного лікаря чи найближчому медзакладі.

Скільки українців уже вакцинувалися

Станом на 31 серпня 2025 року проведено понад 36 млн щеплень, зокрема:

однією дозою - 16,4 млн людей;

двома дозами - 15,5 млн;

першою бустерною дозою - 3,4 млн;

другою бустерною дозою - понад 583 тис.;

додаткову дозу - майже 48 тис. людей.

Як убезпечити себе

Лікарі радять дотримуватись простих правил:

носити маску у людних місцях;

регулярно мити руки;

робити вакцинацію та ревакцинацію.

У разі появи симптомів COVID-19 слід залишатися вдома й звернутися до сімейного лікаря.