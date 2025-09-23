Хворих меншає, але COVID-19 не зник: яка зараз ситуація в Україні

Минулого тижня в Україні зареєстрували 11 883 нових випадки COVID-19. Це на 20% менше, ніж тижнем раніше, коли позитивний тест отримали 14 926 осіб. Також зафіксовано 19 летальних випадків серед інфікованих.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook.
З 21 липня до 21 вересня цього року в країні підтвердили 65 тисяч випадків коронавірусу. Це у 1,25 раза менше, ніж за аналогічний період 2024-го (81 тисяча).
Станом на 22 вересня в Україні підтверджено 4 випадки інфікування субваріантом Омікрон NB.1.8.1 "Nimbus" та 326 випадків субваріантом XFG "Stratus". У МОЗ наголошують, що ці штами не спричиняють тяжчого перебігу хвороби, ніж інші варіанти.
Щеплення проти COVID-19 в Україні є безоплатними. Більшості людей, які ще не вакцинувалися, достатньо однієї дози. Для груп ризику рекомендовані додаткові щеплення раз на 6-12 місяців. Отримати їх можна у сімейного лікаря чи найближчому медзакладі.
Станом на 31 серпня 2025 року проведено понад 36 млн щеплень, зокрема:
Лікарі радять дотримуватись простих правил:
У разі появи симптомів COVID-19 слід залишатися вдома й звернутися до сімейного лікаря.
Раніше ми писали про те, що новий штам коронавірусу Stratus виявили у семи областях України ще у серпні. Тоді зафіксували 38 випадків.