Больных становится меньше, но COVID-19 не исчез: какая сейчас ситуация в Украине

Новые субварианты "Nimbus" и "Stratus"

С 21 июля по 21 сентября этого года в стране подтвердили 65 тысяч случаев коронавируса. Это в 1,25 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го (81 тысяча).

По состоянию на 22 сентября в Украине подтверждено 4 случая инфицирования субвариантом Омикрон NB.1.8.1 "Nimbus" и 326 случаев субвариантом XFG "Stratus". В Минздраве отмечают, что эти штаммы не вызывают более тяжелого течения болезни, чем другие варианты.

Вакцинация остается главной защитой

Прививки против COVID-19 в Украине являются бесплатными. Большинству людей, которые еще не вакцинировались, достаточно одной дозы. Для групп риска рекомендованы дополнительные прививки раз в 6-12 месяцев. Получить их можно у семейного врача или ближайшем медучреждении.

Сколько украинцев уже вакцинировались

По состоянию на 31 августа 2025 года проведено более 36 млн прививок, в частности:

одной дозой - 16,4 млн человек;

двумя дозами - 15,5 млн;

первой бустерной дозой - 3,4 млн;

второй бустерной дозой - более 583 тыс.;

дополнительную дозу - почти 48 тыс. человек.

Как обезопасить себя

Врачи советуют придерживаться простых правил:

носить маску в людных местах;

регулярно мыть руки;

делать вакцинацию и ревакцинацию.

В случае появления симптомов COVID-19 следует оставаться дома и обратиться к семейному врачу.