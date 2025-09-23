Больных становится меньше, но COVID-19 не исчез: какая сейчас ситуация в Украине

На прошлой неделе в Украине зарегистрировали 11 883 новых случая COVID-19. Это на 20% меньше, чем неделей ранее, когда положительный тест получили 14 926 человек. Также зафиксировано 19 летальных случаев среди инфицированных.
С 21 июля по 21 сентября этого года в стране подтвердили 65 тысяч случаев коронавируса. Это в 1,25 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го (81 тысяча).
По состоянию на 22 сентября в Украине подтверждено 4 случая инфицирования субвариантом Омикрон NB.1.8.1 "Nimbus" и 326 случаев субвариантом XFG "Stratus". В Минздраве отмечают, что эти штаммы не вызывают более тяжелого течения болезни, чем другие варианты.
Прививки против COVID-19 в Украине являются бесплатными. Большинству людей, которые еще не вакцинировались, достаточно одной дозы. Для групп риска рекомендованы дополнительные прививки раз в 6-12 месяцев. Получить их можно у семейного врача или ближайшем медучреждении.
По состоянию на 31 августа 2025 года проведено более 36 млн прививок, в частности:
Врачи советуют придерживаться простых правил:
В случае появления симптомов COVID-19 следует оставаться дома и обратиться к семейному врачу.
