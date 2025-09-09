В Україні знову стрибок захворюваності на COVID-19. Кількість нових випадків зросла на третину
В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними рутинного епіднагляду, протягом 36-го тижня 2025 року (з 1 до 7 вересня) позитивний тест на коронавірус отримали 14 414 осіб, що на 32,3% більше, ніж попереднього тижня (10 622 випадки).
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook.
Летальні випадки та динаміка порівняно з минулим роком
За тиждень було зареєстровано 21 летальний випадок серед пацієнтів із підтвердженим SARS-CoV-2.
Втім, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, показники все ще нижчі: за чотири тижні (11 серпня - 7 вересня 2025 року) в Україні підтвердили 35 841 випадок COVID-19, що в 1,44 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року (51 728 випадків).
Нові штами: Nimbus і Stratus
За результатами секвенування станом на 5 вересня в Україні виявили:
- 4 випадки інфікування субваріантом Омікрон NB.1.8.1 (Nimbus),
- 225 випадків субваріантом XFG (Stratus).
Наразі немає підтверджень, що ці субваріанти викликають тяжчий перебіг захворювання, ніж інші.
Вакцинація залишається найкращим захистом
У МОЗ нагадують, що вакцинація - найефективніший спосіб захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. Щеплення в Україні роблять безоплатно.
Станом на 31 серпня 2025 року в країні провели понад 36 млн щеплень:
- першою дозою вакциновано 16,4 млн осіб,
- двома дозами - 15,5 млн,
- бустерною дозою - 3,4 млн,
- другою бустерною дозою - понад 583 тисячі людей.
Лікарі радять оновлювати щеплення раз на 6-12 місяців людям із груп ризику.
Як уберегтися від хвороби
Фахівці радять дотримуватися простих правил:
- носити маску у місцях масового скупчення людей,
- регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні,
- залишатися вдома при перших симптомах хвороби та консультуватися з лікарем.
