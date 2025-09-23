Хворих меншає, але COVID-19 не зник: яка зараз ситуація в Україні
Минулого тижня в Україні зареєстрували 11 883 нових випадки COVID-19. Це на 20% менше, ніж тижнем раніше, коли позитивний тест отримали 14 926 осіб. Також зафіксовано 19 летальних випадків серед інфікованих.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook.
Нові субваріанти "Nimbus" та "Stratus"
З 21 липня до 21 вересня цього року в країні підтвердили 65 тисяч випадків коронавірусу. Це у 1,25 раза менше, ніж за аналогічний період 2024-го (81 тисяча).
Станом на 22 вересня в Україні підтверджено 4 випадки інфікування субваріантом Омікрон NB.1.8.1 "Nimbus" та 326 випадків субваріантом XFG "Stratus". У МОЗ наголошують, що ці штами не спричиняють тяжчого перебігу хвороби, ніж інші варіанти.
Вакцинація залишається головним захистом
Щеплення проти COVID-19 в Україні є безоплатними. Більшості людей, які ще не вакцинувалися, достатньо однієї дози. Для груп ризику рекомендовані додаткові щеплення раз на 6-12 місяців. Отримати їх можна у сімейного лікаря чи найближчому медзакладі.
Скільки українців уже вакцинувалися
Станом на 31 серпня 2025 року проведено понад 36 млн щеплень, зокрема:
- однією дозою - 16,4 млн людей;
- двома дозами - 15,5 млн;
- першою бустерною дозою - 3,4 млн;
- другою бустерною дозою - понад 583 тис.;
- додаткову дозу - майже 48 тис. людей.
Як убезпечити себе
Лікарі радять дотримуватись простих правил:
- носити маску у людних місцях;
- регулярно мити руки;
- робити вакцинацію та ревакцинацію.
У разі появи симптомів COVID-19 слід залишатися вдома й звернутися до сімейного лікаря.
