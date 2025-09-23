ua en ru
Хворих меншає, але COVID-19 не зник: яка зараз ситуація в Україні

Вівторок 23 вересня 2025 11:05
Хворих меншає, але COVID-19 не зник: яка зараз ситуація в Україні Яка зараз ситуація із поширенням COVID-19 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Минулого тижня в Україні зареєстрували 11 883 нових випадки COVID-19. Це на 20% менше, ніж тижнем раніше, коли позитивний тест отримали 14 926 осіб. Також зафіксовано 19 летальних випадків серед інфікованих.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook.

Нові субваріанти "Nimbus" та "Stratus"

З 21 липня до 21 вересня цього року в країні підтвердили 65 тисяч випадків коронавірусу. Це у 1,25 раза менше, ніж за аналогічний період 2024-го (81 тисяча).

Станом на 22 вересня в Україні підтверджено 4 випадки інфікування субваріантом Омікрон NB.1.8.1 "Nimbus" та 326 випадків субваріантом XFG "Stratus". У МОЗ наголошують, що ці штами не спричиняють тяжчого перебігу хвороби, ніж інші варіанти.

Вакцинація залишається головним захистом

Щеплення проти COVID-19 в Україні є безоплатними. Більшості людей, які ще не вакцинувалися, достатньо однієї дози. Для груп ризику рекомендовані додаткові щеплення раз на 6-12 місяців. Отримати їх можна у сімейного лікаря чи найближчому медзакладі.

Скільки українців уже вакцинувалися

Станом на 31 серпня 2025 року проведено понад 36 млн щеплень, зокрема:

  • однією дозою - 16,4 млн людей;
  • двома дозами - 15,5 млн;
  • першою бустерною дозою - 3,4 млн;
  • другою бустерною дозою - понад 583 тис.;
  • додаткову дозу - майже 48 тис. людей.

Як убезпечити себе

Лікарі радять дотримуватись простих правил:

  • носити маску у людних місцях;
  • регулярно мити руки;
  • робити вакцинацію та ревакцинацію.

У разі появи симптомів COVID-19 слід залишатися вдома й звернутися до сімейного лікаря.

Читайте також про те, що на початку вересня в Україні відбувся стрибок захворюваності на COVID-19 - тоді кількість хворих, у порівнянні із попереднім місяцем зросла на третину.

Раніше ми писали про те, що новий штам коронавірусу Stratus виявили у семи областях України ще у серпні. Тоді зафіксували 38 випадків.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

