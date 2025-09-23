Больных становится меньше, но COVID-19 не исчез: какая сейчас ситуация в Украине
На прошлой неделе в Украине зарегистрировали 11 883 новых случая COVID-19. Это на 20% меньше, чем неделей ранее, когда положительный тест получили 14 926 человек. Также зафиксировано 19 летальных случаев среди инфицированных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья в Facebook.
Новые субварианты "Nimbus" и "Stratus"
С 21 июля по 21 сентября этого года в стране подтвердили 65 тысяч случаев коронавируса. Это в 1,25 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го (81 тысяча).
По состоянию на 22 сентября в Украине подтверждено 4 случая инфицирования субвариантом Омикрон NB.1.8.1 "Nimbus" и 326 случаев субвариантом XFG "Stratus". В Минздраве отмечают, что эти штаммы не вызывают более тяжелого течения болезни, чем другие варианты.
Вакцинация остается главной защитой
Прививки против COVID-19 в Украине являются бесплатными. Большинству людей, которые еще не вакцинировались, достаточно одной дозы. Для групп риска рекомендованы дополнительные прививки раз в 6-12 месяцев. Получить их можно у семейного врача или ближайшем медучреждении.
Сколько украинцев уже вакцинировались
По состоянию на 31 августа 2025 года проведено более 36 млн прививок, в частности:
- одной дозой - 16,4 млн человек;
- двумя дозами - 15,5 млн;
- первой бустерной дозой - 3,4 млн;
- второй бустерной дозой - более 583 тыс.;
- дополнительную дозу - почти 48 тыс. человек.
Как обезопасить себя
Врачи советуют придерживаться простых правил:
- носить маску в людных местах;
- регулярно мыть руки;
- делать вакцинацию и ревакцинацию.
В случае появления симптомов COVID-19 следует оставаться дома и обратиться к семейному врачу.
