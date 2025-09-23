ua en ru
Больных становится меньше, но COVID-19 не исчез: какая сейчас ситуация в Украине

Вторник 23 сентября 2025 11:05
UA EN RU
Больных становится меньше, но COVID-19 не исчез: какая сейчас ситуация в Украине Какая сейчас ситуация с распространением COVID-19 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

На прошлой неделе в Украине зарегистрировали 11 883 новых случая COVID-19. Это на 20% меньше, чем неделей ранее, когда положительный тест получили 14 926 человек. Также зафиксировано 19 летальных случаев среди инфицированных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья в Facebook.

Новые субварианты "Nimbus" и "Stratus"

С 21 июля по 21 сентября этого года в стране подтвердили 65 тысяч случаев коронавируса. Это в 1,25 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го (81 тысяча).

По состоянию на 22 сентября в Украине подтверждено 4 случая инфицирования субвариантом Омикрон NB.1.8.1 "Nimbus" и 326 случаев субвариантом XFG "Stratus". В Минздраве отмечают, что эти штаммы не вызывают более тяжелого течения болезни, чем другие варианты.

Вакцинация остается главной защитой

Прививки против COVID-19 в Украине являются бесплатными. Большинству людей, которые еще не вакцинировались, достаточно одной дозы. Для групп риска рекомендованы дополнительные прививки раз в 6-12 месяцев. Получить их можно у семейного врача или ближайшем медучреждении.

Сколько украинцев уже вакцинировались

По состоянию на 31 августа 2025 года проведено более 36 млн прививок, в частности:

  • одной дозой - 16,4 млн человек;
  • двумя дозами - 15,5 млн;
  • первой бустерной дозой - 3,4 млн;
  • второй бустерной дозой - более 583 тыс.;
  • дополнительную дозу - почти 48 тыс. человек.

Как обезопасить себя

Врачи советуют придерживаться простых правил:

  • носить маску в людных местах;
  • регулярно мыть руки;
  • делать вакцинацию и ревакцинацию.

В случае появления симптомов COVID-19 следует оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

Читайте также о том, что в начале сентября в Украине произошел скачок заболеваемости COVID-19 - тогда количество больных, по сравнению с предыдущим месяцем выросло на треть.

Ранее мы писали о том, что новый штамм коронавируса Stratus обнаружили в семи областях Украины еще в августе. Тогда зафиксировали 38 случаев.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

