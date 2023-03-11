"Хвора людина". Данілов різко відреагував на бажання Пригожина піти в президенти України

Бажання засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "балотуватись в президенти України" є ознакою того, що він хвора людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

"Він (Пригожин - ред.) на сьогодні взагалі зробив абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, яка мала б мати мозок. Він там кудись збирається балотуватися", - йдеться у заяві.

Данілов зазначив, що лише хвора людина могла таке сказати.

"Де президент України, а де ці потвори, які вбивають наших громадян. Це неможливо, їм ніхто цього не дасть", - додав Данілов.

Сьогодні Євген Пригожин опублікував відео на якому заявив, що він ухвалив рішення у 2024 році "балотуватись у президенти України". Своїми "конкурентами" він назвав чинного президента України Володимира Зеленського та п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Якщо виграю вибори президента України, то тоді все буде добре", - сказав Пригожин.