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"Хвора людина". Данілов різко відреагував на бажання Пригожина піти в президенти України

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Субота 11 березня 2023 20:22
"Хвора людина". Данілов різко відреагував на бажання Пригожина піти в президенти України Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Бажання засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "балотуватись в президенти України" є ознакою того, що він хвора людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

"Він (Пригожин - ред.) на сьогодні взагалі зробив абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, яка мала б мати мозок. Він там кудись збирається балотуватися", - йдеться у заяві.

Данілов зазначив, що лише хвора людина могла таке сказати.

"Де президент України, а де ці потвори, які вбивають наших громадян. Це неможливо, їм ніхто цього не дасть", - додав Данілов.

Сьогодні Євген Пригожин опублікував відео на якому заявив, що він ухвалив рішення у 2024 році "балотуватись у президенти України". Своїми "конкурентами" він назвав чинного президента України Володимира Зеленського та п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Якщо виграю вибори президента України, то тоді все буде добре", - сказав Пригожин.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями, викликало сильну негативну реакцію в інформаційному просторі та підтримало попередні оцінки про розкол у військовому командуванні РФ.

В тимчасово окованому Криму самопроголошена влада хоче побудувати для "вагнерівців" нову базу. І для цього хочуть "виділити" земельну ділянку розміром 500 га.

Російське військове командування значною мірою покладалося на сили ув'язнених ПВК "Вагнера" щодо лобових атак піхоти.

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