"Больной человек". Данилов резко отреагировал на желание Пригожина пойти в президенты Украины
Желание основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "баллотироваться в президенты Украины" является признаком того, что он больной человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.
"Он (Пригожин - ред.) на сегодня вообще сделал совершенно странное заявление, с точки зрения человека, который должен иметь мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться", - говорится в заявлении.
Данилов отметил, что только больной человек мог такое сказать.
"Где президент Украины, а где эти уроды, которые убивают наших граждан. Это невозможно, им никто этого не даст", - добавил Данилов.
Сегодня Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором заявил, что он принял решение в 2024 году "баллотироваться в президенты Украины". Своими "конкурентами" он назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко.
"Если выиграю выборы президента Украины, то тогда все будет хорошо", - сказал Пригожин.
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прямо обвинил Министерство обороны России в жестоком обращении с наемниками, вызвало сильную негативную реакцию в информационном пространстве и поддержало предварительные оценки о расколе в военном командовании РФ.
Во временно окованном Крыму самопровозглашенные власти хотят построить для "вагнеровцев" новую базу. И для этого хотят "выделить" земельный участок в размере 500 га.
Российское военное командование в значительной степени возлагалось на силы заключенных ЧВК "Вагнера" по лобовым атакам пехоты.
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