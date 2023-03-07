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Окупанти в Криму збираються побудувати "вагнерівцям" базу на ділянці в 500 га

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Крим, Вівторок 07 березня 2023 15:56
Окупанти в Криму збираються побудувати "вагнерівцям" базу на ділянці в 500 га Фото: окупанти в Криму збираються побудувати "вагнерівцям" базу на ділянці в 500 га (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окованому Криму самопроголошена влада хоче побудувати для "вагнерівців", які воюють проти українців спільно з російською армією, нову базу. І для цього хочуть "виділити" земельну ділянку розміром 500 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку представництва президента в АР Крим.

"За інформацією з відкритих джерел, Сергій Аксьонов (так званий "глава Криму" - ред.) вирішив побудувати в окупованому Криму нову базу для "вагнерівців" - для цієї "благородної" мети мають нібито виділити 500 га в одному з гірських районів півострова", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, змовившись із маріонетковим "главою" окупованого Росією Криму Сергієм Аксьоновим, хоче перебазувати свою діяльність на захоплений півострів.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що з лютого противник використав близько 1200 осіб з приватної військової компанії "Вагнер", які були завербовані у в’язницях тимчасово окупованого Криму.

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Сергій Аксьонов ПВК Вагнера Крым
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