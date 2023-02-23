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Нестача снарядів викриває брехню Пригожина про незалежність ПВК "Вагнера", - ISW

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 23 лютого 2023 06:49
Нестача снарядів викриває брехню Пригожина про незалежність ПВК "Вагнера", - ISW Фото: засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прямо звинуватив Міністерство оборони Росії у жорстокому поводженні з найманцями, викликало сильну негативну реакцію в інформаційному просторі та підтримало попередні оцінки про розкол у військовому командуванні РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Пригожин звинуватив Міноборони у брехні про постачання всіх частин необхідними артилерійськими боєприпасами, заявивши натомість, що сили Вагнера отримують лише 20 відсотків обіцяного арсеналу.

Пригожин заявив, що заява Міноборони є плювком на адресу ПВК та спробою приховати злочини.

Пригожин опублікував досьє, в якому протиставляє використання артилерійських боєприпасів силами "Вагнера" з того, що Міноборони видає іншим військовим частинам.

Багато відомих російських блогерів кинулися захищати Пригожина,

"Скарги Пригожина" підтверджують, що його більш раннє хизування незалежністю "Вагнера" від Міноборони Росії було брехнею", - зазначають аналітики.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони Росії почало безпосередньо набирати ув'язнених до лав армії та кидати на війну проти України. Раніше ув'язнених вербували до ПВК "Вагнера".

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ПВК Вагнера
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