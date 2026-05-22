UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Хвилину мовчання тепер оголошуватимуть через гучномовці по всій Україні

09:53 22.05.2026 Пт
2 хв
Яким буде новий формат оголошення хвилини мовчання?
aimg Олена Чупровська
Фото: В Україні щодня о 09:00 звучатиме хвилина мовчання через гучномовці (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні щодня о 09:00 через гучномовці звучатиме хвилина мовчання, а також під час пам’ятних акцій. Це частина нової системи вшанування, яка вже впроваджується по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Читайте також: Хвилина мовчання обов'язкова для всіх: як працюватиме закон, підписаний Зеленським

Гучномовці щодня нагадуватимуть про хвилину мовчання

В Україні від завтра, 23 травня, через системи оповіщення щодня звучатиме сигнал хвилини мовчання о 09:00. Також їх використовуватимуть під час загальнонаціональних пам’ятних заходів.

Коли лунатиме оголошення

Сигнал через гучномовці вмикатимуть у визначений час і під час окремих подій:

  • щодня о 09:00 - загальнонаціональна хвилина мовчання;
  • під час акції "Запали свічку" у четверту суботу листопада.

Ця акція присвячена пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

Системи оповіщення щодня передаватимуть нагадування про хвилину мовчання. Окремо їх використовуватимуть у дні національних пам’ятних заходів.

"Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання - важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, у столиці вже обговорювали оголошення хвилини мовчання через гучномовці. Йшлося про те, як інформувати мешканців у ранковий час.

У столиці також впроваджували практику щоденного нагадування про хвилину мовчання. Окрему увагу приділяли способам донесення сигналу до громадян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні