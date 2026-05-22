Минуту молчания теперь будут объявлять через громкоговорители по всей Украине

Громкоговорители ежедневно будут напоминать о минуте молчания

В Украине завтра, 23 мая, через системы оповещения ежедневно будет звучать сигнал минуты молчания в 09:00. Также их будут использовать во время общенациональных памятных мероприятий.

Когда будет звучать объявление

Сигнал через громкоговорители будут включать в определенное время и во время отдельных событий:

ежедневно в 09:00 - общенациональная минута молчания;

во время акции "Зажги свечу" в четвертую субботу ноября.

Эта акция посвящена памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания - важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам", - говорится в сообщении.