RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Минуту молчания теперь будут объявлять через громкоговорители по всей Украине

09:53 22.05.2026 Пт
2 мин
Каким будет новый формат объявления минуты молчания?
aimg Елена Чупровская
Фото: В Украине ежедневно в 09:00 будет звучать минута молчания через громкоговорители (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине ежедневно в 09:00 через громкоговорители будет звучать минута молчания, а также во время памятных акций. Это часть новой системы чествования, которая уже внедряется по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также: Минута молчания обязательна для всех: как будет работать закон, подписанный Зеленским

Громкоговорители ежедневно будут напоминать о минуте молчания

В Украине завтра, 23 мая, через системы оповещения ежедневно будет звучать сигнал минуты молчания в 09:00. Также их будут использовать во время общенациональных памятных мероприятий.

Когда будет звучать объявление

Сигнал через громкоговорители будут включать в определенное время и во время отдельных событий:

  • ежедневно в 09:00 - общенациональная минута молчания;
  • во время акции "Зажги свечу" в четвертую субботу ноября.

Эта акция посвящена памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Системы оповещения ежедневно будут передавать напоминание о минуте молчания. Отдельно их будут использовать в дни национальных памятных мероприятий.

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания - важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в столице уже обсуждали объявление минуты молчания через громкоговорители. Речь шла о том, как информировать жителей в утреннее время.

В столице также внедряли практику ежедневного напоминания о минуте молчания. Отдельное внимание уделяли способам донесения сигнала до граждан.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине