Про хвилину мовчання у Києві повідомлятимуть по-новому: що зміниться

11:23 13.05.2026 Ср
2 хв
Тепер можна налаштувати інтерактивні сповіщення на смартфоні
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Хвилина мовчання у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві тестують новий формат сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання через гучномовці міської системи оповіщення. Також відтепер нагадування щодня автоматично публікуватиметься у Telegram-каналі КМДА.

Головне:

  • Новий формат оповіщення: У столиці тестують трансляцію оголошень про загальнонаціональну хвилину мовчання через міську систему гучномовців.
  • Автоматизація в Telegram: З 13 травня нагадування щодня о 9:00 публікується в офіційному Telegram-каналі КМДА завдяки інтеграції із застосунком "Київ Цифровий".
  • Функції у смартфоні: Користувачі "Київ Цифровий" можуть бачити відлік хвилини мовчання навіть на заблокованому екрані завдяки Live Activity (iOS) та інтерактивним сповіщенням (Android).
  • Локації трансляції: Аудіосповіщення вже лунають на Хрещатику, Майдані Незалежності, на 19 станціях метро та в наземному транспорті з технічною можливістю.
  • Візуальні нагадування: Інформація про вшанування пам’яті загиблих з’являється на діджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах у метрополітені.

КМДА сповіщатиме про хвилину мовчання

У КМДА нагадали: щодня о 9:00 Україна хвилиною мовчання вшановує пам’ять людей, чиї життя забрала російська агресія.

З 13 травня нагадування про хвилину мовчання автоматично публікуватиметься і в офіційному Telegram-каналі адміністрації. Сповіщення працюватиме завдяки інтеграції з мобільним застосунком "Київ Цифровий".

У самому застосунку користувачам також доступні Live Activity для iOS та інтерактивні сповіщення для Android. Після активації функції у налаштуваннях відлік хвилини мовчання відображатиметься навіть на заблокованому екрані смартфона.

Де вже оголошують хвилину мовчання

Наразі у столиці триває тестування трансляції оголошень про хвилину мовчання через міську систему гучномовців. Крім того, відповідні повідомлення вже лунають на Хрещатику, Майдані Незалежності, на 19 станціях метро та у наземному громадському транспорті, де є технічна можливість для аудіотрансляцій.

Також о 9:00 інформація про початок хвилини мовчання з’являється на діджитал-білбордах, сітілайтах та інформаційних стендах у метро.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як виникла традиція хвилини мовчання на честь загиблих захисників України.

Крім того, у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику на хвилину зупиняють рух транспорту в пам’ять про полеглих у війні. Обмеження стосуються всіх автомобілів, за винятком спецтранспорту, і є частиною загальнонаціонального вшанування.

