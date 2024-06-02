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Хусити завдали удару ракетами по торговому судну біля узбережжя Ємену

Неділя 02 червня 2024 03:13
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Хусити завдали удару ракетами по торговому судну біля узбережжя Ємену Фото: єменські хусити атакували ракетами чергове комерційне судно (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Хусити випустили ракети у район курсування комерційного торговельного судна біля узбережжя Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався за 48 морських миль на південний захід від єменського міста Ходейда. Капітан судна бачив вибух на суттєвій відстані від корабля.

Морська торговельна агенція Великої Британії (UKMTO) повідомила, що судно й екіпаж перебувають у безпеці та прямують до наступного порту заходу.

Шість операцій проти авіаносця США

Тим часом єменські хусити провели шість операцій, спрямованих проти американського авіаносця, американського есмінця і трьох суден у Червоному морі та Індійському океані.

"Угрупування націлилося на американський авіаносець "Ейзенхауер" на північ від Червоного моря, випустивши кілька ракет і безпілотників. Це була друга операція проти авіаносця за останні 24 години", - заявив у суботу військовий речник терористів Ях'я Сарі.

Він також додав, що інші операції були спрямовані проти американського есмінця і корабля ABLIANI у Червоному морі, а також проти "корабля MAINA, що був двічі обстріляний у Червоному морі, а також в Аравійському морі".

Крім того, "корабель ALORAIQ був атакований в Індійському океані", додав Сарі.

Атаки єменських хуситів

Вторгнення терористів ХАМАС у Сектор Газа у жовтні 2023 року та початок війни Ізраїлю з терористами цього угруповання, активізував радикальні ісламістські рухи в країнах Близького Сходу, що підтримуються Іраном.

Зокрема, в Ємені угруповання хуситів почали атакувати пов'язані з Ізраїлем комерційні торговельні судна, що прямують через Аденську протоку між Індійським океаном та Червоним морем.

Так, 23 травня військові США знищили запущену хуситами крилату ракету. Терористи запускали у Червоне море дві протикорабельні балістичні ракети.

18 травня хусити влучили ракетами у танкер Wind, що перебував у Росії та рухався до Китаю.

Перед цим військові США збили безпілотник хуситів над Аденською протокою.

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