США: хусити підбили танкер, що віз нафту в Китай, перед тим він був у Росії

Вчора, 18 травня підтримувані Іраном хусити вразили протикорабельною балістичною ракетою в Червоному морі нафтовий танкер "Wind", що належить Греції і йшов під прапором Панами у Китай. Нещодавно танкер пришвартовувався в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Центральне командування Збройних Сил США .

"Ця триваюча зловмисна та безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - йдеться у повідомленні.

Корабель коаліції негайно відреагував на сигнал лиха, надісланий судном "Wind", але допомога не знадобилася. Екіпаж зміг відновити рух своїм курсом. Про постраждалих не повідомляється.

Удар спричинив затоплення, що призвело до втрати тяги та рульового керування.

Нагадаємо, 12 травня військові США та їхніх союзників відбили кілька атак хуситів. Бойовики запускали дрони в Червоному морі та Аденській затоці.

У лютому 2024 року повідомлялося, що нафтопереробні заводи Китаю стали брати більші обсяги нафти з РФ, якої значною мірою уникають їхні колеги в Індії через побоювання санкцій.

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