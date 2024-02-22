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Хусити за підтримки Ірану готуються до тривалої війни з США у Червоному морі, - Bloomberg

Четвер 22 лютого 2024 22:00
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Хусити за підтримки Ірану готуються до тривалої війни з США у Червоному морі, - Bloomberg Фото: хусити за підтримки Ірану готуються до тривалої війни з США у Червоному морі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Єменські хусити за підтримки Ірану готуються до тривалої війни зі Сполученими Штатами Америки та їх союзниками у Червоному морі, незалежно від того, як розгортатиметься війна між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомили виданню анонімні джерела, угруповання, що базується в Ємені, зміцнює військовий і оборонний потенціал, щоб продовжувати атакувати кораблі на важливому водному шляху.

За словами джерел, хусити зміцнюють гірські укриття для більш безпечних і ефективних запусків ракет і випробовують безпілотні судна над і під водою.

При цьому Саудівська Аравія, яка межує з Єменом і воює з хуситами більшу частину останнього десятиліття, особливо стурбована тим, що хусити можуть пошкодити основні інтернет-кабелі, що проходять по морському дну.

Водночас видання зазначає, що наразі немає жодних припущень про такий план або про те, що хусити мають засоби для його реалізації.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, пов'язані з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден у південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

А 21 лютого хусити здійснили атаку на американський корабель, який перевозив гуманітарну допомогу.

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Сполучені Штати Америки Ємен Іран
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