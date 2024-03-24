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Хуситы атаковали танкер у берегов Йемена: на судне возник пожар

Воскресенье 24 марта 2024 04:44
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Хуситы атаковали танкер у берегов Йемена: на судне возник пожар Фото: хуситы атаковали танкер у берегов Йемена (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Йеменские хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы, после попадания неопознанного боеприпаса судно загорелось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что инцидент произошел в 23 морских милях к северо-западу от порта Муха в Красном море.

"Судно и экипаж сообщили, что они в безопасности. Судно продолжает путь в следующий порт захода", - говорится в сообщении Агентства морских торговых операций Соединенного Королевства.

Отмечается, что судно следовало в порт Нью-Мангалор, Индия. Танкер был зарегистрирован на британскую компанию Union Maritime Ltd в 2019 году, а в прошлом месяце изменил свои регистрационные данные, включая название и оператора.

Атаки хуситов в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы являются союзниками Ирана и контролируют большую часть севера и запада страны. В ноябре 2023 года они начали кампанию атак беспилотников и ракет на судоходство в Красном море. Таким образом повстанцы пытаются давить на Израиль для прекращения войны с ХАМАС в Секторе Газа.

С 12 января США и Великобритания при поддержке других стран ЕС, регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако террористы продолжают атаковать коммерческие суда.

На днях хуситы пообещали Китаю и России не обстреливать их корабли, плавающие через Красное море и Аденский залив.

19 марта боевики атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. Судно не получило существенных повреждений.

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