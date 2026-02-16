Сніг, штормовий вітер та до -12 морозу: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні буде хмарно. Вдень невеликий сніг, на сході країни переважно дощ, на північному сході країни помірні опади (у західних, південних та Вінницькій областях без істотних опадів).

У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 7-12° морозу; на Прикарпатті та півночі країни 4-9° морозу; у більшості центральних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; на сході та південному сході 3-8° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, вранці хуртовини.

Температура по області вдень 4-9° морозу, у Києві 7-9° морозу.