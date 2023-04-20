Влаштували сутички на території Лаври. Поліція затримала чотирьох осіб

Правоохоронці встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали та доставили до відділу поліції.

"Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження", - йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Відео: правоохоронці затримали чотирьох людей, які хуліганили на території Києво-Печерської Лаври (kyiv.npu.gov.ua)