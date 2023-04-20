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Устроили стычки на территории Лавры. Полиция задержала четырех человек

Фото: правоохранители задержали четырех человек, хулиганивших на территории Киево-Печерской Лавры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали четырех человек, совершавших хулиганские действия на территории Киево-Печерской лавры. Они незаконно зашли в помещение, повредили ролеты и устроили потасовку.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

Правоохранители установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали и доставили в отдел полиции.

"Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Видео: правоохранители задержали четырех человек, хулиганивших на территории Киево-Печерской Лавры (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, вчера, 19 апреля, комиссия Минкульта осмотрела другие достопримечательности Лавры и обнаружила очередные нарушения.

Также комиссия 12 апреля обнаружиларазрушение в "Книжном составе" Лавры. После этого полиция открыла производство .

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УПЦ МПМинистерство культуры