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Влаштували сутички на території Лаври. Поліція затримала чотирьох осіб

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Київ, Четвер 20 квітня 2023 11:45
Влаштували сутички на території Лаври. Поліція затримала чотирьох осіб Фото: правоохоронці затримали чотирьох людей, які хуліганили на території Києво-Печерської Лаври (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчиняли хуліганські дії на території Києво-Печерської лаври. Вони незаконно зайшли до приміщення, пошкодили ролети і влаштували штовханину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління Нацполіції в місті Києві.

Правоохоронці встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали та доставили до відділу поліції.

"Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження", - йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Відео: правоохоронці затримали чотирьох людей, які хуліганили на території Києво-Печерської Лаври (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, комісія Мінкульту оглянула інші пам'ятки Лаври та виявила чергові порушення.

Також комісія 12 квітня виявила руйнування в "Книжковому складу" Лаври. Після цього поліція відкрила провадження.

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