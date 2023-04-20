ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Устроили стычки на территории Лавры. Полиция задержала четырех человек

Новина українською →
Киев, Четверг 20 апреля 2023 11:45
Устроили стычки на территории Лавры. Полиция задержала четырех человек Фото: правоохранители задержали четырех человек, хулиганивших на территории Киево-Печерской Лавры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали четырех человек, совершавших хулиганские действия на территории Киево-Печерской лавры. Они незаконно зашли в помещение, повредили ролеты и устроили потасовку.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

Правоохранители установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали и доставили в отдел полиции.

"Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Видео: правоохранители задержали четырех человек, хулиганивших на территории Киево-Печерской Лавры (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, вчера, 19 апреля, комиссия Минкульта осмотрела другие достопримечательности Лавры и обнаружила очередные нарушения.

Также комиссия 12 апреля обнаружиларазрушение в "Книжном составе" Лавры. После этого полиция открыла производство .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЦ МП Министерство культуры
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны