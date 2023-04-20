Устроили стычки на территории Лавры. Полиция задержала четырех человек

Фото: правоохранители задержали четырех человек, хулиганивших на территории Киево-Печерской Лавры (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители задержали четырех человек, совершавших хулиганские действия на территории Киево-Печерской лавры. Они незаконно зашли в помещение, повредили ролеты и устроили потасовку.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Главного управления Нацполиции в городе Киеве.