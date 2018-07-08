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Хуг заявив про необхідність відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі

НовиниСуспільство    08.07.2018 - 09:55
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Діючі КПВВ, за словами Хуга, повинні працювати цілодобово

Необхідно відкрити додаткові пункти пропуску на Донбасі. Ті пункти, які зараз існують, повинні працювати цілодобово і бути безпечними для перетину, заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Hromadske radio.

Так, Хуг нагадав, що кількість і місце розташування КПВВ не регулюються мінськими домовленостями і додав, що "будь-яка дорога і місто повинні бути відкритими".

"Необхідно відкрити додаткові пункти пропуску, а ті, які зараз існують, повинні працювати цілодобово і бути безпечними для перетину", - заявив він.

Раніше хуг заявив, що першопричинами насильства на Донбасі є близьке розташування позицій збройних сил і збройних формувань, а також розміщення важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше Олександр Хуг повідомляв, що кількість обстрілів на Донбасі за тиждень зросла на 50%.

Зазначимо, за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Хуг розповів про першопричини насильства на Донбасі під час перемир'я КПВВ на Донбасі за добу перетнули 36,6 тис. осіб 
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг, пункт пропуска, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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