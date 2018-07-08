Хуг рассказал о первопричинах насилия на Донбассе во время перемирия

По словам Хуга, сейчас на Донбассе лишь временное снижение активности боевых действий

Первопричинами насилия на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Hromadske radio.

Так, по словам Хуга, СММ ОБСЕ в Украине действительно зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня после того, как было объявлено о подтверждении соблюдения этого режима, которое вступило в силу 1 июля.

Однако, по его словам, это лишь временное облегчение для гражданского населения.

"Первопричины насилия не устранены", - подчеркнул Хуг и добавил, что оружие, минометы, танки, артиллерия сами по себе не стреляют.

Он отметил, что "это оружие применяют солдаты, которым отдают приказы".

"Статистика последних дней продемонстрировала, что если отдают приказы не стрелять, то в основном эти приказы выполняют. Одна из причин, почему происходят эти события, - отсутствие доверия. Для того, чтобы способствовать развитию доверия, не нужно размещать тяжелое вооружение по линии соприкосновения. Все подписанты обязались выполнять согласованные меры, которые призваны прекратить насилие", - считает Хуг.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщал, что количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%.

Отметим, за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.