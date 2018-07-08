Боевики за сутки 13 раз открывали огонь по позициям ООС

За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет
Боевики за минувшие сутки 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.
Как сообщается, боевики вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, на Луганском направлении в районе населенных пунктов Старый Айдар и Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.
На Светлодарском направлении боевики обстреливали украинских военных из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.
Также сообщается, что на Донецком направлении за прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка.
На Мариупольском направление бойвики 6 раз пытались вынудить украинских военных открыть огонь в ответ. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкиное, Водяное и Пищевик.
За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики дважды в течение субботы, 7 июля, обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Также сообщалось о одного раненого украинского военнослужащего.