Хуг: количество обстрелов на Донбассе за неделю увеличилось на 50%

С начала года количество случаев применения сторонами оружия достигает 140 тыс. раз

Количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы зафиксировали, что режим прекращения огня нарушался 8 292 раза. Другими словами, на прошлой неделе стороны 8 292 раза применяли оружие, что на 50 процентов больше, чем за позапрошлую неделю", - заявил Хуг.

Он также добавил, что с момента подтверждения преданности перемирию, с 1 июля 2018 года, на Донбассе наблюдается стабильное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, что демонстрирует, что перемирие может продолжаться, и что на это есть воля.

Кроме того, Хуг добавил, что с начала года количество случаев применения сторонами оружия достигает 140 тыс. раз. Он также добавил, что в почти 6 тыс. случаев применялось вооружение, запрещенное Минском.

"На прошлой неделе мы фиксировали несоблюдение минских соглашений об отводе вооружения. Зафиксировано 51 единицу тяжелого вооружения, 31 единицу в подконтрольных районах, и 20 - в районах, которые не контрольруются правительством Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе наблюдается противоположный разведению сторон процесс.