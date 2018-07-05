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Интервью

Хуг: количество обстрелов на Донбассе за неделю увеличилось на 50%

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 13:54
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

С начала года количество случаев применения сторонами оружия достигает 140 тыс. раз

Количество обстрелов на Донбассе за неделю выросло на 50%. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы зафиксировали, что режим прекращения огня нарушался 8 292 раза. Другими словами, на прошлой неделе стороны 8 292 раза применяли оружие, что на 50 процентов больше, чем за позапрошлую неделю", - заявил Хуг.

Он также добавил, что с момента подтверждения преданности перемирию, с 1 июля 2018 года, на Донбассе наблюдается стабильное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, что демонстрирует, что перемирие может продолжаться, и что на это есть воля.

Кроме того, Хуг добавил, что с начала года количество случаев применения сторонами оружия достигает 140 тыс. раз. Он также добавил, что в почти 6 тыс. случаев применялось вооружение, запрещенное Минском.

"На прошлой неделе мы фиксировали несоблюдение минских соглашений об отводе вооружения. Зафиксировано 51 единицу тяжелого вооружения, 31 единицу в подконтрольных районах, и 20 - в районах, которые не контрольруются правительством Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе наблюдается противоположный разведению сторон процесс.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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