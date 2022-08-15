Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрельца: яркий кадр

Космический телескоп Hubble сделал новую уникальную фотографию. На этот раз сфотографировал скопление звезд NGC 6540 в созвездии Стрельца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.
Кадр был сделан благодаря камерам Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3, которыми оборудован телескоп.
Отмечается, что NGC 6540 является скоплением, которое содержит от десятков тысяч до миллионов звезд. Последние попали в плотную группу взаимным гравитационным притяжением.
Самые яркие звезды "украшены" крестообразными узорами - дифракционными спайками, которые образуются из-за взаимодействия света с внутренней структурой телескоп.
Открывателем NGC 6540 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель. Впервые он наблюдал за созвездием 24 мая 1784 года.
Фото: Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрельца (esahubble.org)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне.
Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.
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