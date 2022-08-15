RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: яскравий кадр

Фото: Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив нову унікальну фотографію. Цього разу сфотографував скупчення зірок NGC 6540 у сузір'ї Стрільця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.

Кадр було зроблено завдяки камерам Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3, якими облаштований телескоп.

Зазначається, що NGC 6540 є скупченням, яке містить від десятків тисяч до мільйонів зірок. Останні потрапили в щільну групу взаємним гравітаційним тяжінням.

Найяскравіші зірки "прикрашені" хрестоподібними візерунками - дифракційними спайками, які утворюють через взаємодію світла з внутрішньою структурою телескоп.

Відкривачем NGC 6540 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Вперше він спостерігав за сузір'ям 24 травня 1784.

Фото: Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця (esahubble.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.

Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Hubble