Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця: яскравий кадр

Кадр було зроблено завдяки камерам Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3, якими облаштований телескоп.

Зазначається, що NGC 6540 є скупченням, яке містить від десятків тисяч до мільйонів зірок. Останні потрапили в щільну групу взаємним гравітаційним тяжінням.

Найяскравіші зірки "прикрашені" хрестоподібними візерунками - дифракційними спайками, які утворюють через взаємодію світла з внутрішньою структурою телескоп.

Відкривачем NGC 6540 є британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Вперше він спостерігав за сузір'ям 24 травня 1784.

Фото: Hubble сфотографував кулясте скупчення зірок у сузір'ї Стрільця (esahubble.org)