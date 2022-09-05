Hubble сфотографировал две галактики, которые расположены в миллиарде световых лет от Земли

Фото: спиральные галактики SDSS J115331 и LEDA 2073461 (esahubble.org)

Несмотря на то, что визуально кажется якобы галактики столкнулись друг с другом, расположение космических объектов является абсолютно случайным, поскольку они вероятно на самом деле не взаимодействуют между собой.

Эта фотография является одним из многих наблюдений телескопа в рамках проекта Galaxy Zoo, который состоит в том, что группы из сотен тысяч добровольцев занимаются классификацией галактик.