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Hubble сфотографував дві галактики, які розташовані в мільярді світлових років від Землі

Фото: Hubble сфотографував дві галактики, які розташовані в мільярді світових років від Землі (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив нову фотографію на яких продемонстрував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ESA.

Фото: спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461 (esahubble.org)

Попри те, що візуально здається нібито галактики зіштовхнулися одна з одною, розташування космічних об'єктів є абсолютно випадковим, оскільки вони ймовірно насправді не взаємодіють між собою.

Ця фотографія є однією з багатьох спостережень телескопа в рамках проєкту Galaxy Zoo, який полягає у тому, що групи з сотень тисяч волонтерів займаються класифікацією галактик.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно James Webb зробив яскраві фотографії Юпітера.

Тим часом інший телескоп - Hubble показав зоряне скупчення у сузір'ї Стрілець.

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