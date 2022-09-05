Hubble сфотографував дві галактики, які розташовані в мільярді світлових років від Землі

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив нову фотографію на яких продемонстрував дві спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ESA.

Фото: спіральні галактики SDSS J115331 та LEDA 2073461 (esahubble.org)

Попри те, що візуально здається нібито галактики зіштовхнулися одна з одною, розташування космічних об'єктів є абсолютно випадковим, оскільки вони ймовірно насправді не взаємодіють між собою.

Ця фотографія є однією з багатьох спостережень телескопа в рамках проєкту Galaxy Zoo, який полягає у тому, що групи з сотень тисяч волонтерів займаються класифікацією галактик.