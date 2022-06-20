Hubble сфотографировал большое скопление галактик: яркий кадр

Фото: Hubble сфотографировал большое скопление галактик (spacetelescope.org)

Стоит отметить, что полосы на фотографии, являются последствиями эффекта гравитационного линзирования - явление, которое возникает при искажении пространства и времени большими массивным небесным телом. Это, со своей стороны, влияет на путь света, который проходит сквозь него.

Гравитационное линзирование также бывает двух видов: слабое и сильное, однако оба случая являются полезными для астрономов, которые могут исследовать распределение массы внутри линзового скопления галактик.