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Hubble сфотографировал большое скопление галактик: яркий кадр

Фото: Hubble сфотографировал большое скопление галактик (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble сделал яркую фотографию масштабного скопления галактик Abell 1351. Космические тела находятся в созвездии Большой Медведицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт обсерватории.

Фото: Hubble сфотографировал большое скопление галактик (spacetelescope.org)

Стоит отметить, что полосы на фотографии, являются последствиями эффекта гравитационного линзирования - явление, которое возникает при искажении пространства и времени большими массивным небесным телом. Это, со своей стороны, влияет на путь света, который проходит сквозь него.

Гравитационное линзирование также бывает двух видов: слабое и сильное, однако оба случая являются полезными для астрономов, которые могут исследовать распределение массы внутри линзового скопления галактик.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что космический телескоп IXPE сфотографировал остатки звезды после ее взрыва, а Hubble зафиксировал космический " водоворот "в созвездии "Тукан".

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