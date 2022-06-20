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Hubble сфотографував велике скупчення галактик: яскравий кадр

Фото: Hubble сфотографував велике скупчення галактик (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив яскраву фотографію масштабного скупчення галактик Abell 1351. Космічні тіла розташовані в сузір'ї Великої Ведмедиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт обсерваторії.

Фото: Hubble сфотографував велике скупчення галактик (spacetelescope.org)

Варто відзначити, що смуги на фотографії, є наслідками ефекту гравітаційного лінзування - явище, яке виникає під час спотворення простору й часу великими масивним небесним тілом. Це, зі свого боку, впливає на шлях світла, яке проходить крізь нього.

Гравітаційне лінзування також буває двох видів: слабке й сильне, однак обидва випадки є корисними для астрономів, які можуть дослідити розподіл маси всередині лінзового скупчення галактик.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що космічний телескоп IXPE сфотографував залишки зірки після її вибуху, а Hubble зафіксував космічний "вир" у сузір'ї "Тукан".

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